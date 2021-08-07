Финляндия откроет границы для украинцев и закроет для молдаван и азербайджанцев

С понедельника восстанавливаются ограничения на въезд в Финляндию из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура, передает Yle .

Фото: Matti Myller / Yle

Правительство Финляндии решило пересмотреть список третьих, то есть не входящих в Шенгенское соглашение стран, с жителей которых снимаются ограничения на въезд в Финляндию. На основании статистических данных о развитии коронаэпидемии с 9 августа восстанавливаются ограничения на въезд для прибывающих из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Это означает, что жителям этих стран для въезда потребуется веское основание.

В то же время со следующего понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для прибывающих из Украины прямыми рейсами. Сейчас между Киевом и Хельсинки дважды в неделю – по средам и субботам – летает украинская авиакомпания SkyUp.

По ситуации на 4 августа власти Украины зафиксировали кумулятивную заражаемость на уровне около 39 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В Финляндии этот показатель составляет сейчас около 144.

При этом въехать в Финляндии и в дальнейшем смогут жители любой страны мира, прошедшие полный курс вакцинации одобренными ЕС или ВОЗ препаратами. Такое решение было принято 19 июля и вступило в силу с 26.07.

Ограничения на внешних границах Финляндии сохранятся до 22 августа, однако потом, скорее всего, будут продлены. Ограничения на внутренних границах пока сняты на неопределенный срок.