Генсек НАТО потребовал от России раскрыть всю программу производства «Новичка»

Глава военного альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что отравление Алексея Навального «Новичком» — установленный факт. Это преступление — очередное «покушение на основные демократические права».

НАТО настаивает на том, что Россия должна раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы «Новичок» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного ситуации вокруг отравления Алексея Навального. Россия не признает выводов западных экспертов о том, что на оппозиционера было совершено покушение с использованием сверхсекретного химического оружия.

«Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Ответственные за эту атаку должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы «Новичок» ОЗХО», — сказал Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Сомнений в том, что в отношении лидера оппозиции было совершено покушение, быть не может, подчеркивает Столтенберг. «Германия проинформировала союзников о результатах исследований специальной лабораторией. Они доказывают, что, без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», — заявил он.

Генсек отметил, что страны НАТО обсуждают возможные меры за отравление политика, но пока нельзя сказать, какими они будут. «Союзники (страны НАТО — Прим. ТАСС) будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция», — сказал глава военного альянса.

НАТО рассматривает инцидент с Навальным как очередное покушение на фундаментальные права и принципы, на которых основан альянс и цивилизованный мир. «Мы видим, что на лидеров оппозиции, критиков российского режима совершают покушения, а их жизни угрожает опасность. Некоторые даже были убиты. Это не просто нападение на одного человека, это покушение на основные демократические права. Это является серьезным нарушением международного права, требующим реакции международного сообщества», — сказал Столтенберг, которого цитирует «Дождь».

Генсек отметил, что все страны — члены Североатлантического альянса согласились с тем, что Россия должна ответить на серьезные вопросы, касающиеся причин госпитализации Навального в крайне тяжелом состоянии.

Столтенберг подчеркнул, что инцидент с Навальным «является отравлением». Генсек потребовал от Москвы «проведения международного расследования инцидента с Навальным во взаимодействии с Организацией по запрещению химического оружия».

Российским СМИ, постоянно аккредитованным при НАТО, пресс-служба альянса не позволила задавать вопросы на этом мероприятии, отмечает ТАСС.

В МИД РФ не раз подчеркивали, что разработок под условным названием «Новичок» в России не велось. Как заявил в марте 2018 года постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, в РФ реализация программ, связанных с новыми типами нервно-паралитических веществ, была прекращена в 1992 году. При этом в середине 1990-х годов ряд сотрудников Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии уехали на Запад, где продолжили эти исследования. По словам Шульгина, положительные результаты по созданию веществ, классифицированных под общим названием «Новичок», были достигнуты в Великобритании, Чехии, Швеции и США, «они подтверждены и отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО».

Из официальных заявлений также следует, что последние запасы химического оружия в России были уничтожены в 2017 году в соответствии с международными соглашениями. Однако события последних лет подрывают всякую веру в правдивость таких заявлений.

О нервно-паралитических веществах семейства «Новичок» впервые стало известно широкой общественности после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества А-234 (группа «Новичок»). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В июне 2020 года четыре вида опасных химикатов семейства «Новичок» были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Однако даже это не предотвратило очередной инцидент с использованием «Новичка».

В августе основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти «Единая Россия». 20 августа после вылета на самолете из Томска в Москву он внезапно почувствовал себя плохо и вскоре впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне мощного общественного и международного резонанса российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего в берлинскую клинику Charite для более качественного лечения.

Врачи немецкой клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов (в том числе вещества семейства «Новичок»). 2 сентября в правительстве Германии заявили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». // NEWSru.com

