В России придумали новую «легенду» для «дворца Путина» – его «взял на себя» Ротенберг

Телеграм-канал Mash, который ранее опубликовал видео из дворца в Геленджике, сообщил, что он принадлежит российскому предпринимателю, миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

Как сообщает СМИ, журналисты после публикации видео с прогулкой по самой обсуждаемой стройке попросили отозваться владельца. После этого Аркадий Ротенберг связался с главредом Mash.

«Я являюсь одним из бенефициаров. Объект сложный много было инвесторов. Но место там шикарное», — говорит Ротенберг в видео, которое опубликовал канал.

Ротенберг добавил, что хочет с соинвесторами создать здесь апарт-отель. По его словам ему нравится отельный и туристический бизнес и он имеет несколько объектов в разных российских регионах.

На вопрос почему Ротенберг только сейчас решил рассказать, что является владельцем этого объекта, бизнесмен ответил, что его к этому побудил скандал. Что касается затянувшегося строительства, то Ротенберг обещал, что оно будет ускорено. // МК