Генсек НАТО розповів про гарантії безпеки Швеції та Фінляндії

Швеція І Фінляндія, підписавши протокол про вступ до НАТО, отримали можливість брати участь в обговоренні питань в Альянсі. Але ратифікація всіма 30 членами Альянсу буде тривалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифінг .

Як зазначив Столтенберг, Безпека Фінляндії і Швеції «важлива для нашого Альянсу, в тому числі в процесі ратифікації«.

«Багато союзників вже взяли на себе чіткі зобов’язання щодо безпеки Фінляндії та Швеції. А НАТО збільшило свою присутність в регіоні, в тому числі за рахунок додаткових навчань», — додав він.

За його словами, тепер Фінляндія і Швеція матимуть статус «запрошених» і братимуть участь в обговоренні питань в НАТО.