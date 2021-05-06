Гитара и угощение: в России «черноногий» педофил заманил в квартиру 10-летнего мальчика

Мечта научиться играть на гитаре усыпила бдительность московского третьеклассника, который поверил байкам извращенца и пошел к нему домой. Мальчика нашли в кровати педофила, который после этого был задержан.

Как стало известно «МК», 5 мая в правоохранительные органы обратилась 30-летняя жительница столицы, которая заявила о пропаже 10-летнего сына. По словам женщины, ребенок ушел гулять с самокатом, собирался зайти в ресторан быстрого питания, но домой после прогулки в назначенное время не вернулся.

Стражи полиции отсмотрели камеры возле торгового центра, где должен был гулять школьник. И увидели, как он уходит с неизвестным мужчиной, который несет его самокат и рюкзак. Они зашли в подъезд жилого дома на улице Мусы Джалиля, а через несколько часов вышли оттуда в магазин, но затем вернулись обратно.

Полицейские зашли в указанный подъезд, нашли квартиру, где находился мужчина с ребенком и застали обоих… в постели в нижнем белье. Школьник пояснил, что дядя целовал его и снимал трусы.

Сам мужчина был сильно нетрезв. Он заявил, что ребенок подошел к нему на улице и попросил денег и еды, поэтому он решил привести его домой — накормить и уложить спать. Поскольку все происходило в том месте, где дети «стреляют» деньги, он решил, что мальчик из неблагополучной семьи, и решил ему помочь. При этом дверь в квартиру он не закрывал.

Сам же мальчик пояснил, что пошел за дядей, потому что тот обещал дать ему поиграть в компьютер и научить играть на гитаре, а также купил пиццу и сладости.

45-летний подозреваемый задержан. По словам соседей, ранее они не замечали, чтобы мужчина приводил в квартиру детей или наблюдал за ними на детских площадках. Проживал он в однокомнатной квартире с пожилой матерью, выпивал, но старался работать. А после смерти пожилой родственницы превратился в тихого алкоголика.

Мужчина пояснил блюстителям закона, что свою семью — жену и ребенка — потерял в ДТП. Сам он выжил, но восстановился не полностью — в частности, у него так и осталась черной кожа на ноге.