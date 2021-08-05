В России супруги-сатанисты признались в ритуальных убийствах и каннибализме

Молодая пара из Москвы призналась в серии ритуальных убийств, которые они совершили пять лет назад в Ленинградской области и Карелии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash на Мойке. По данным издания, молодых людей задержали за хранение наркотиков, но на допросе всплыли подробности гораздо более серьезных преступлений.

Пока супруги рассказали о двух убийствах, но следователи полагают, что их могло быть больше. Жертвами сатанистов стали жители Ленинградской области, которых с 2016 года считали без вести пропавшими. Отмечается, что убитые также увлекались оккультизмом и доверяли паре.

Первое убийство молодые люди совершили рядом с Приозерском в Ленинградской области. Их жертвой стал молодой петербуржец по имени Платон Степанов, которого они заманили «в поход».

Также от рук пары погибла девушка из Москвы, которая поехала с ними в Карелию. Она также верила супругам и считала их своими единомышленниками.

По данным СМИ, молодые люди состояли в секте. Кроме них были задержаны еще десять членов группировки. Несколько человек впоследствии отпустили.

Известно, что у пары есть двое детей. Они пока находятся у тети, которая оформила опекунство над ними. // МК