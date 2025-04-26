Найвідоміша заявниця про сексуальне насильство Епштейна та принца Ендрю покінчила життя самогубством

У віці 41 рік померла Вірджинія Джуффре — вона була найбільш відомою обвинувачкою Джеффрі Епштейна та британського принца Ендрю у сексуальному насильстві.

Про це пишуть Reuters та BBC з посиланням на заяву родини жінки.

Вірджинія Джуффре померла 25 квітня на своїй фермі в Австралії. Поліція повідомила, що спроба надати їй першу допомогу була безрезультатною. Перші ознаки свідчать про те, що її смерть не є підозрілою, але поліція все одно порушила кримінальну справу. Родина жінки повідомила, що та вчинила самогубство.

«Вірджинія була жорстким воїном у боротьбі з сексуальним насильством і секс-торгівлею. Вона була світлом, яке підняло стільки тих, хто вижив […] Вона покінчила життя самогубством після того, як все життя була жертвою сексуального насильства та торгівлі людьми», — заявили родичі жінки.

Джуффре була однією із перших, хто закликав до кримінального переслідування американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Жінка стверджувала, що Епштейн та британська «світська левиця» Гіслейн Максвелл продали її принцу Ендрю, коли їй було 17 років.

Розслідування звинувачень у сексуальному насильстві Епштейна над неповнолітніми дівчатами почалося ще у 2005 році. Джуффре публічно виступила, заявивши, що вона підліткою відвідувала спа у клубі Мар-а-Лаго нинішнього президента США Дональда Трампа.

Там тодішня дівчина Епштейна, Гіслейн Максвелл, найняла її масажисткою для мільярдера. Але, за словами жінки, пара фактично зробила її сексуальною служницею, змушуючи її задовольняти не лише Епштейна, але і його друзів і партнерів, зокрема — принца Ендрю.

Під час розслідування Джуффре визнала, що змінила деякі деталі подій, зокрема вік, коли вона вперше зустріла Епштейна. Але багато частин її розповіді було підтверджено документами, свідченнями свідків і фотографіями, пише AP.

У 2019 році Епштейн покінчив життя самогубством у в’язниці, де його тримали в очікуванні суду за звинуваченнями в торгівлі людьми. Раніше він був судимий у 2008 році за схиляння до проституції неповнолітньої.

Максвелл була засуджена до 20 років ув’язнення в США за її участь справі Епштейна. Прокуратура вирішила не включати звинувачення Джуффре у справу Максвелл.

Принц Ендрю, який заперечував усі претензії проти нього, досяг із Джуффре позасудової угоди у 2022 році. Угода включала заяву, в якій він висловлював жаль через свою співпрацю з Епштейном, але не визнання відповідальності чи вибачення.

Вірджинія Джуффре народилася у США, але жила зі своїми трьома дітьми та чоловіком Робертом в Австралії. Нещодавно повідомлялося, що пара розлучилася після 22 років шлюбу.

Після оприлюднення своїх звинувачень у насильстві Джуффре стала відомою активісткою кампанії та була тісно пов’язана з рухом Me Too. // hromadske