Заступник голови Нацполіції Тишлек, який фігурує у журналістському розслідуванні, подав у відставку
Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав рапорт про звільнення.
Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.
Скандал із Тишлеком: що про це відомо
Нагадаємо, згідно з розслідуванням журналістів видання Bihus.Info, дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року досі не позбулася російського паспорта, а сам він нібито користується нерухомістю та автомобілем сім’ї партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.
Водночас сам Тишлек заявив, що факти з його біографії “були викривлені”, і ініціював розслідування самого себе у ДБР.
У МВС, своєю чергою, реагуючи на інформацію, усунули Тишлека від виконання обов’язків.