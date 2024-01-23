На Житомирщині підприємця зобов’язали повернути громаді понад 87 га землі

За позовом Житомирської окружної прокуратури підприємця зобов’язано повернути місцевій територіальній громаді з протиправної оренди понад 87 га землі.

Йдеться про земельну ділянку, що на території Тетерівської громади Житомирського району. Значну площу землі відповідачу у грудні 2021 року надано в оренду на 20 років нібито для сінокосіння, випасання худоби та городництва.

Однак прокурори встановили, що землю передано з низкою порушень чинного законодавства. Адже саме цю ділянку у квітні 2021 року орган місцевого самоврядування визначив для надання в оренду на конкурсних умовах. Проте згодом, не дочекавшись закінчення торгів, зняв з конкурсу та передав в оренду відповідачу.

Крім цього, на момент укладення договору в орендаря не було тварин, для випасання яких брав сіножаті. Насправді він мав намір передати землю у суборенду приватному товариству, засновником і кінцевим бенефіціаром якого був сам. Це у той час, коли для городництва він, як і кожен громадянин, мав право одержати ділянку площею лише 0,6 га.

Окружна прокуратура, з метою захисту інтересів держави та територіальної громади, звернулася до суду про визнання недійсним договору оренди та зобов’язання повернути землю. Житомирський районний суд визнав вимоги обґрунтованими та прийняв відповідне рішення.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури