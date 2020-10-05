У Києві чоловік згорів у авто після ДТП

Минулої доби у Києві лікарі виявили обгорілий труп без ознак життя.



Інцидент трапився в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Увечері до швидкої допомоги надійшов виклик, що на одній з вулиць столиці горить авто з трупом чоловіка всередині. Прибувши на місце, бригада лікарів зафіксувала смерть постраждалого. За попередньою версією слідства 44-річний водій на ходу врізався в стіну гаражів.

На жаль, одержані травми виявилися несумісними з життям. Про особу загиблого на даний момент нічого не повідомляється.