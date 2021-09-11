Глава MI5: победа талибов воодушевит террористов

Переход Афганистана под контроль талибов (движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран) может поощрить террористов в Соединенном Королевстве, считает глава британской контрразведки MI5 Кен Макаллум.

Террористическая угроза не вырастет немедленно, но получит моральную подпитку, сказал он в интервью Би-би-си в канун 20-й годовщины терактов 11 сентября.

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Существует вероятность того, что террористы перегруппируют силы и начнут планировать более масштабные и изощренные заговоры, добавил Кен Макаллум.

Он сообщил, что в последние четыре года в Соединенном Королевстве был предотвращен 31 теракт, включая шесть за период с начала пандемии Covid-19. Большую часть из них пытались осуществить исламисты, но активность правых радикалов также растет.

«К сожалению, террористическая угроза для Соединенного Королевства реальна и долгосрочна», — сказал генеральный директор MI5.

Основными проявлениями терроризма, с которыми приходится иметь дело контрразведчикам, является сравнительно небольшие по масштабам нападения, осуществляемые не приезжими, а теми, кто уже находится в стране.

«Без сомнения, события в Афганистане вдохновят и подтолкнут часть этих экстремистов. Бдительность по отношению именно к этим рискам — одна из главных задач возглавляемой мною организации, наряду с другими угрозами», — заявил он.

Однако существует и опасность крупных атак, направляемых из-за границы организациями наподобие «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России и многих странах), — считает он.

«Наше обеспокоенность афганской ситуацией связана как с ее моральным значением, так и с возможностью того, что террористы перегруппируются, станут задумывать крупные и изощренные атаки наподобие тех, что имели место в США 20 лет назад, и в последующие годы», — сказал Макаллум.

«Воссоздание тренировочных лагерей и другой инфраструктуры наподобие той, какой располагала «Аль-Каида» в Афганистане до 2001 года, потребует времени. 20-летние усилия по минимизации угроз, идущих из Афганистана, не пропали даром. В любом случае, непосредственная опасность возрастет не завтра. Но местные экстремисты у нас и в других странах уже получили мощный морально-психологический импульс», — заявил Кен Макаллум.

Он пояснил, что тактика «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в России и других странах) отличалась от тактики «Аль-Каиды». «ИГ» не устраивало крупных нападений с большим числом жертв, зато вовлекло в террористическую деятельность гораздо больше людей.

Макаллум затруднился сказать, находится ли Соединенное Королевство в большей или меньшей опасности по сравнению с 2001 годом.

«Надо проявлять бдительность в отношении как внутреннего, хотя и вдохновляемого извне терроризма, который мы наблюдали последние 5-10 лет, так и потенциальной возможности возрождения «Аль-Каиды» или чего-то наподобие», — заключил он.