Google створив інтерактивну карту протестів у Білорусі

Акції протесту відбуваються в Мінську і у великих містах країни.

Компанія Google створила інтерактивну карту протестних акцій у Білорусі.

На карті в режимі реального часу можна подивитися, де міліція заблокувала рух, де мітингарі можуть знайти прихисток.

Різними маркерами позначено пункти допомоги протестувальникам, станції метро, закриті для входу людей, а також місця перекриття вулиць. Жовтим позначено місця, де протестувальники потребують допомоги, рожевим — місця розгону учасників акцій, помаранчевим — затримання протестувальників.

Крім того, на карті позначено місця скупчення загонів ОМОНу, автомобілів і техніки силовиків. // LB.ua