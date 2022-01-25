Города в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане остались без электроэнергии

Некоторые города Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана остались без электричества

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание ORDA.

“Электричества нет в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области, в некоторых районах Алматы, а также в столице Кыргызстана — Бишкеке, городе Оше и даже в главном городе Узбекистана — Ташкенте”, — говорится в сообщении.

Как пишет издание “Казинформ”, в Алматы отключение произошло по линии KEGOC.

Как объяснили в KEGOC, 25 января 2022 года в 11:59 из-за значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ “Север-Восток-Юг Казахстана”.

“В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана“ с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт. Системным оператором KEGOC предпринимаются меры по ликвидации аварии”, — говорится в сообщении.

В целом сообщается о проблемах со связью, работой лифтов, наземного транспорта, метро, канатной дорогой, где застряли люди.