Грузовик въехал в похоронную процессию: погибли 9 человек

Девять человек погибли, еще четыре получили травмы в пятницу в результате наезда грузовика на траурную процессию в провинции Хэнань в Центральном Китае.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением транспорта Министерства общественной безопасности КНР, передает УНН со ссылкой на ChinaNews.

Согласно его данным, ДТП произошло в городе Синьян примерно в 05:00 (23:00 19 ноября по времени Киева). Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают представители местных правоохранительных органов. Ведется следствие.