У Франції мережа ріелторів допомагала російським олігархам ухилятись від санкцій

Франція проводить розслідування щодо агентів з нерухомості на Французькій Рів’єрі, оскільки є підозри, що вони допомагали російським олігархам обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління боротьби з шахрайством міністерства економіки Франції.

У вересні було проведено операцію цільових розслідувань щодо агентств нерухомості в Приморських Альпах. Мова йде про департаменті, який включає ексклюзивний півострів Сен-Жан-Кап-Ферра.

У бюро боротьби з шахрайством кажуть, що 60% перевірених ними агентств або не знали про свої зобов’язання щодо санкцій, або не виконували їх. Серед порушень було зазначено, що деякі агенти з нерухомості не змогли перевірити, чи були імена їхніх клієнтів у реєстрі заморожування активів країни. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що участь ріелторів у реалізації санкцій є ключем до успіху заходів щодо заморожування активів.

“Це обов’язкова умова для припинення фінансування незаконної діяльності, зокрема, в контексті конфлікту в Україні”, – йдеться у заяві.

Служба боротьби з шахрайством додала, що наразі вона надсилає звіти до казначейства Франції та органу боротьби з відмиванням грошей, щоб попередити їх про підозри в ухиленні від санкцій, з якими зіткнулися її посадові особи під час перевірок.

За останні десятиліття росіяни, які перебувають під санкціями, захопили частину найексклюзивнішої нерухомості на Французькій Рів’єрі.