Gulagu.net: в российской тюремной больнице заключенного избили и изнасиловали палкой

Правозащитная организация Gulagu.net сообщает, что заключенный Павел Шеремет подвергся пыткам со стороны связанных с администрацией осужденных в областной туберкулезной больнице №1 саратовского управления ФСИН.

Проект опубликовал видеозапись разговора Шеремета с адвокатом Снежаной Мунтян, записанную 3 июня. По словам заключенного, его пытали 28 мая в восьмом отделении больницы в палате без камер. В издевательствах участвовали четверо осужденных, при этом они вели видеосъемку, рассказал Шеремет.

«Поотбивали мне внутренности, я обделался. Меня раздели, связали мне руки на шконке за спиной, продолжали бить. Потом мне привязали ноги к рукам и начали надо мной глумиться. Все это происходило с полдевятого до отбоя, до десяти часов. Включили специально громко музыку, чтобы ничего не было слышно. И засунули мне в задний проход палку», — рассказал заключенный.

Шеремет показал на видео большие темные синяки на ляжках. Он добавил, что после отбоя его связали ремнем, чтобы он находился в сидячем положении, и оставили так до утра. «Утром мне принесли ручку, листик, чтобы я сидел фантизировал, что происходит в ЛИУ-3. <…> Они хотели, чтобы я рассказал, с кем я общаюсь под крышей», — сообщил заключенный.

Gulagu.net уточняет, что Шеремет ранее пытался пожаловаться руководству ЛИУ-3 на «некачественное питание и «червяков в рыбе». // Медиазона