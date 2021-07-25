ХАМАС устроил пожары в Израиле с помощью воздушных шаров

В ответ самолеты Армии обороны Израиля обстреляли ряд целей в Газе поздно вечером в воскресенье

В Израиле в воскресенье вспыхнуло сразу несколько пожаров на территории регионального совета Эшколь, которые оказались результатом поджогов с помощью воздушных шаров, которые были отправлены из сектора Газа группировкой ХАМАС.

Об этом сообщила пресс-служба пожарной и спасательной службы Израиля, передает The Times of Israel.

Ранее так называемое подразделение поджигателей ХАМАСа само опубликовало в соцсетях видео с запуском взрывных шаров в сторону израильской территории.

В ответ самолеты Армии обороны Израиля обстреляли ряд целей в Газе поздно вечером в воскресенье.

Израильские военные сообщили, что поразили несколько зданий на военной базе ХАМАС, а также «инфраструктуру, используемую для деятельности» террористической группировки.

Палестинские СМИ сообщили, что их группировки открыли огонь из пулеметов по израильским самолетам над сектором Газа в ходе авиаударов и им удалось сбить беспилотник. В то же время в Армии обороны Израиля эту информацию не подтвердили.

В ответ на поджоги Израиль также объявил, что вдвое сокращает зону рыбной ловли у берегов Газы.

Напомним, между Израилем и сектором Газа с 21 мая продолжается перемирие. С начала мая, за 11 дней вооруженного конфликта, погибло более 200 человек, большинство – в секторе Газа. Палестинцы выпустили по израильским городам тысячи ракет – система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» трудилась как никогда, но не все атаки удавалось отразить. // «Сегодня»