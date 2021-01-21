В Москве 61-летнего ученого-биолога задержали за похищение и изнасилование девушки

Охотился на пьяных женщин, прикинувшись таксистом

Сексуальным маньяком оказался сотрудник одного из ведущих университетов России — 61-летний заведующий лабораторией фактически похитил 20-летнюю девушку и надругался над ней. На очной ставке ученый заявил, что жертва сама виновата в изнасиловании.

Как стало известно «МК», криминальный инцидент произошел в ночь на 18 января. Накануне молодая особа с другом отдыхала в ресторане на Новом Арбате. Около 23.00 пара вышла на улицу, чтобы вызвать такси и поехать в отель на юге Москвы, где остановилась девушка. Она родом из Сыктывкара, по специальности юрист и в московском регионе бывает часто.

Девушка признается, что была очень пьяна. Такси, с ее слов, ехало около часа, так как, пребывая под градусом, молодые люди не отдавали отчета поступкам — два раза заказывали машину и два раза отменяли заказ. Наконец, приехала третья машина — в приложении было видно, что автомобиль ожидает пассажиров неподалеку.

Девушка не обратила внимания, какой номер машины был указан, и пошла вдоль улицы искать такси. И тут ее окликнул водитель черной «Тойоты Камри»: «Девушка, вы ищете такси?» Барышня решила, что это заказанная машина и села на переднее сиденье. Она собиралась позвонить другу, чтобы он пришел, но водитель выхватил из ее рук телефон и дал по газам. Они ехали около часа, и несчастной пассажирке показалось, что маньяк завез ее в Подмосковье. По пути негодяй сыпал угрозами, мол, прибьет ее, если она попытается выпрыгнуть из машины или будет кричать.

На самом деле водитель (а им оказался заведующий лабораторией, где исследуют разведение рыбы) привез жертву на место своей работы в университет, где есть деревянные домики и учебные пруды, куда запускают рыбу. Зимой здесь немноголюдно, а летом рыбаки ловят форель, щуку, карпа за деньги.

Ученый совершил с девушкой развратные действия, затем довел ее до своей машины и «галантно» довез до отеля. Весь этот кошмар длился 4-5 часов.

В ту ночь на ресепшен девушка сразу сказала, что наутро, как протрезвеет, предполагает вызвать сотрудников полиции, чтобы заявить о преступлении. Собственно, это она и сделала.

Насильника задержали быстро, отследив путь передвижения его машины. На очной ставке пострадавшая его опознала, а мужчина заявил, что она его сама спровоцировала на насилие. Мужчина — вдовец, у него есть взрослый сын. Вдвоем они живут в центре Москвы. Ученый задержан и в ближайшее время будет арестован.

— Мне тяжело морально, надеюсь, забуду со временем. Такое чувство, что возле ресторана этот человек караулил подвыпивших женщин, и я попалась на его удочку. Всю дорогу рыдала, просила, чтобы он отпустил. Шарф еще потеряла ко всему прочему, но он мне и не нужен. Всю одежду, которая была на мне в тот день, выброшу, чтобы не напоминала, — сказала пострадавшая.