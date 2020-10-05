Холода вызывают рост заболеваемости COVID-19 в США

Мэр Нью-Йорка предлагает вновь закрыть второстепенные предприятия и школы в некоторых районах города

Девять штатов США сообщили о рекордном росте заболеваемости COVID-19 за последние семь дней. В основном речь идет о штатах верхнего Среднего Запада и Запада США, где из-за прохладной погоды люди стали проводить больше времени в помещениях, передает .

Только в субботу в четырех штатах – Кентукки, Миннесоте, Монтане и Висконсине – зафиксирован рекордный рост новых случаев. На общенациональном уровне в тот же день зафиксирован прирост в 49 тысяч новых случаев, что является самым большим показателем для субботы за последние семь недель, показал анализ Reuters.

Канзас, Небраска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Вайоминг также установили новые рекорды заболеваемости за последнюю неделю.

Нью-Йорк стал одним из 18 штатов, где, согласно анализу Reuters, за последние две недели число новых случаев выросло не сильно. Тем не менее, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в воскресенье, что он намерен закрыть второстепенные предприятия и школы в девяти районах города, начиная со среды. Эта мера потребует одобрения губернатора.

Эксперты в области здравоохранения давно предупреждали, что холодная погода, побуждающая людей оставаться в помещении, может способствовать распространению вируса. Максимальные дневные температуры на севере Среднего Запада в эти дни составляют около 10 градусов, отмечает Голос Америки.

Монтана сообщила о рекордном числе новых случаев в три из последних четырех дней, а также о рекордном количестве пациентов с COVID-19 в больницах.

Висконсин поставил рекорды новых случаев в два из трех последних дней и также сообщил о рекордном числе госпитализаций в суботу. В среднем 22 процента тестов дают положительный результат, что является одним из самых высоких показателей в стране.

Губернатор Висконсина, демократ, ввел масочный режим с 1 августа, однако законодатели-республиканцы поддерживают иск, оспаривающий это требование.

Северная Дакота, Южная Дакота и Висконсин лидируют по количеству новых случаев заболевания на душу населения в стране.

Сенатор от Висконсина Рон Джонсон стал одним из известных республиканцев, чей тест на коронавирус оказался положительным. Об этом стало известно уже после того, как президент Дональд Трамп объявил, что заразился коронавирусом.

Из-за всплеска заболеваемости на Среднем Западе дома престарелых в Висконсине и Мичигане сети Aspirus запретили большинство посещений, как это уже было ранее в этом году.

В среднем в США регистрируется 42600 новых случаев и 700 смертей в день, по сравнению с 35 тысячами заболевших и 800 летальными исходами в середине сентября.