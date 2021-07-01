В России супруги, угрожая утюгом, отобрали миллион у 95-летней женщины

упружеская пара в Краснодаре подкараулила в подъезде 95-летнюю женщину, члена Союза журналистов СССР, и забрала у нее более миллиона рублей.

Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По данным МВД, когда женщина поднялась на свой этаж, злоумышленники втолкнули ее в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Деньги они забрали, угрожая потерпевшей применением утюга. После этого грабители ушли, оставив женщину связанной.

После того как пострадавшую обнаружила соседка, подозреваемых задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж). // МК