Не Владивосток, а Хайшеньвай: на картах Китаю планують «маркувати» міста, які відібрала Росія

Уряд Китаю планує додати свої автентичні назви до восьми об’єктів РФ на загальнодоступних картах.

Міністерство природних ресурсів КНР вимагає внести корективи у назви восьми географічних об’єктів РФ, які раніше історично належали до китайських територій. Нещодавно стало відомо, що китайський уряд хоче віддалитися від слабкої Росії й поліпшити відносини із Заходом.

Відповідну ініціативу Мінприроди Китаю запропонувало від 14 лютого 2023 року на своєму урядовому порталі в рамках пункту №14 щодо зміни загальнодоступних географічних карт КНР. Йдеться про додавання автентичних китайських назв до найменування міст Владивосток (Хайшеньвай), Уссурійськ (Шуанченцзи), Хабаровськ (Болі), Благовєщенськ (Хайланьбао), острів Сахалін (Куедао), Нерчинськ (Нібучу), Миколаївськ-на-Амурі (Мяоцзе), Становий хребет (Вайсінань-лін), пише Epoch Times.

Видання зазначає, що таким чином уряд КНР вирішив “маркувати” ті території, які вважає нерівноправно відданими Росії. До часів династії Цин (1636-1912) вище згадані міста історично належали до територій Китаю, однак за часів царської Росії, внаслідок низки суспільно-політичних подій, вони увійшли до складу РФ. Їх загальна площа становить понад один мільйон квадратних кілометрів.

Після становлення уряду Китайської Республіки в 1912 році офіційна позиція КНР щодо цих територій залишилася незмінною – уряд не визнав права Росії на володіння цими містами. Пізніше, з приходом до правління Комуністичної партії, Китай розпочав перемовини з Москвою про повернення цих міст.

Однак ця дискусія зайшла в глухий кут через угоду, яку колишній генсек партії Цзян Цземінь підписав із тодішнім президентом Росії Борисом Єльциним. Йдеться про документ від 1999 року “про китайсько-російський державний кордон”, яким Цзянь офіційно визнав право Москви володіти територіями, які РФ отримала за часів пізньої династії Цин.

Згодом уряди країн ще декілька разів фіксували згоду на відповідне геополітичне розташування спільних кордонів. Зокрема, під час зустрічі лідера РФ Володимира Путіна з лідером КНР у 2004 році.

Буквально у квітні 2022 року спікер МЗС КНР Чжао Ліцзянь під час пресконференції в черговий раз заявив, що ніяких територіальних суперечок між КНР та РФ щодо межі кордону немає.

Однак нова ініціатива щодо зміни географічних назв російських міст може свідчити про наміри Сі Цзіньпіня знову порушити питання щодо територіальної приналежності цих прикордонних міст до Китаю, вважає видання. // УНІАН