“І Путіна не впустимо”. Прем’єр-міністр Молдови оголосив про «чорний список» росіян, яким заборонили в’їзд до країни

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив, що влада має «чорний список» росіян, яким заборонили в’їзд до Молдови. Незабаром цей список можу оприлюднити, заявив Речан у ефірі передачі Cutia Neagră на TV8.

Прем’єр-міністр сказав, що до «чорного списку» увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Дорін Речан навів кілька прикладів і розповів, що до списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров, зазначає видання NewsMaker.

«У нас довгий список, і кожну людину з нього ми надсилатимемо додому. Російська Федерація не може вказувати, що ми маємо або можемо робити. Республіка Молдова – вільна і суверенна країна. Кожен має знати своє місце», – зазначив Речан.

Прем’єр-міністр зазначив, що «чорний список» поки що не оприлюднили, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про нього. Дорін Речан також припустив, що влада розмістить список у відкритому доступі.

Нагадаємо, 17 квітня голова Татарстану Рустам Мініханов заявив, що його не впустили до Молдови та визнали «небажаною особою». Він хотів підтримати кандидата в башкани Гагаузії Віктора Петрова та виступити на Міжнародному конгресі «Дружба народів – 2023» у Гагаузії.

Пізніше прикордонна поліція Молдови нагадала, що «влада раніше просила російських чиновників утриматися від втручання у внутрішні справи країни».