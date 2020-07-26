Ибо палево: Гундяев заставил настоятельницу московского монастыря продать Mercedes за 9,5 млн.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря игуменью Феофанию (Ольгу Мискину) на продажу дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, о котором писали СМИ.

«Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — написал в своем Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, патриарх напомнил о своем благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. Кирилл уже не раз призывал служителей духовенства отказаться от дорогих машин, даже если они были подарены, чтобы не провоцировать критику со стороны общественности.

В середине июля «Открытые медиа» сообщили, что игуменья Феофания уже около 20 лет предпочитает автомобили марки Mercedes. Но если до 2011 года за ней числились сравнительно недорогие Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска и Mercedes-Benz B170, то затем настоятельница купила представительский Mercedes-Benz S500 4MATIC, стоивший тогда около 5 млн рублей.

А в 2016 году Феофания приобрела Mercedes-Benz S500 4MATIC нового поколения, который обошелся уже в 9,5 млн рублей. Из базы ГИБДД следует, что эта машина несколько раз превышала скорость. В 2017 году СМИ писали, что Феофания управляет расположенным на территории Покровского женского монастыря пятизвездочным отелем, заселение в который дает право прохода к мощам Матроны Московской без очереди.

Услуги гостиницы оформляются как пожертвования, в связи с чем ее доход не облагается налогами и может составлять сотни миллионов рублей в год. C 2018 года настоятельница также руководит четырехзвездочной гостиницей «Даниловская» рядом с подворьем патриарха. После появления информации об Mercedes за 10 млн рублей в Синодальном отделе по взаимоотношениям с обществом и СМИ заявляли, что принципиально не будут комментировать информацию. // NEWSru.com

