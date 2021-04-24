В российском Забайкалье во время «застольной охоты» застрелили тюремных начальников

По данным СМИ убийство главы управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и начальника СИЗО № 1 Валерия Германа во время охоты в одном из лесных хозяйств в Карымском районе не было случайным.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник, Шихов и Герман прибыли на охоту в поселок Урульга. Участники охоты собрались за столом. Там же находился один из работников лесхоза.

По предварительным данным, в какой-то момент егерь потребовал у охотников документы. После этого произошел конфликт в ходе которого инспектор лесхоза открыл огонь по гостям прямо во время застолья.

В итоге генерал УФСИН погиб на месте. Его напарник был тяжело ранен, но позже также скончался.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Егерь задержан.

В свою очередь главк СКР по Забайкальскому краю сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел. // МК