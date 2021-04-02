Продажа ребенка обернулась тюрьмой для матери и покупателей

Продавшая чадо женщина наказана строже, чем ее клиенты

Приговор бездетной паре, купившей грудного ребенка за 150 тысяч рублей, вынес Пресненский районный суд Москвы. Молодая мать, продавшая, а потом заявившая о продаже младенца в полицию, получила 3,5 года тюрьмы. Супругам суд назначил по три года исправительной колонии общего режима.

Напомним, что 22-летняя приезжая из Киргизии познакомилась в Москве с соотечественником в 2018 году. Вскоре женщина узнала, что станет матерью. Однако новость о материнстве испугало молодую девушку: отец ребенка отказался от обязательств и уехал на родину, а она боялась остаться одна с ребенком на руках. Ко всему прочему у будущей мамы к тому моменту не было ни регистрации, ни других документов, а только койко-место в хостеле на Рогожском Валу.

В одном из форумов для земляков девушка поделилась своей бедой и заявила, что собирается избавиться от ребенка. Ее сообщение увидела бездетная и успешная пара предпринимателей. Супруги заверили девушку, что воспитают ее ребенка как своего, и предложили ей выносить малыша и затем продать им за 150 тысяч рублей.

Беременная особа согласилась. В течение всего срока супруги всячески поддерживали женщину. В августе 2019 года ребенок появился на свет, и после выписки из роддома супружеская пара забрала новорожденного мальчика.

По словам адвоката, после выписки из больницы (женщину госпитализировали с осложнениями после родов) мамаша одумалась и захотела вернуть малыша, но супруги заявили, что мальчик – теперь их член семьи. Тем временем ухаживать за роженицей, которая приболела после родов, приехала ее мать. Узнав о случившемся, женщина отправила непутевую дочку в стражам правопорядка. После визита в полицейский участок троицу задержали, а ребенок был передан в Дом малютки. В отношении двух женщин и мужчины возбудили уголовное дело по статье УК «Торговля людьми».

Теперь роженица должна будет выплатить государству штраф – сто тысяч рублей.

Как пояснили «МК» в Пресненском суде, при вынесении приговора суд учел, что киргизка, у которой на иждивении престарелые родители, самостоятельно явилась в полицию, признала вину и активно способствовала раскрытию преступления. Супруги также признали свою вину и раскаялись в совершенном преступлении.