10-летняя девочка пришла в школу пьяная и с алкоголем в рюкзаке

В одной из начальных школ в Ломжи (Польша) 10-летняя девочка пришла на уроки в нетрезвом состоянии. В рюкзаке она также алкоголь.

Об этом пишет Wiadomosci.wp, передает УНН.

По предварительным данным полицейских, 10-летняя девочка в школе принимала алкоголь. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови школьницы достигал 0,5 промилле.

Сейчас полицейские объясняют, как ребенок употреблял алкоголь и где его пила. Дело будет рассматривать Семейный суд.