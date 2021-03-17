Интервью в кабаке и миллионные гонорары: «скопинский маньяк» в России «пришел к успеху»?

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк» на днях посетил ресторан «Сахар», сопровождали мужчину Ксения Собчак и члены съемочной группы Первого канала.

Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

После посещения общественного заведения они направились в дом к Мохову, где, предположительно, также проходили съемки.

При этом издание отмечает, что Мохов не находился под наблюдением полицейских, которые ранее охраняли его от возможного совершения самосуда со стороны окружающих.

Ранее сообщалось, что один из федеральных каналов заплатил «скопинскому маньяку» 1 млн 850 тысяч рублей за два интервью. // МК