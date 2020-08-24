Побочный ущерб от коронавируса в Израиле: увеличение количества ДТП

Неожиданный побочный ущерб от коронавируса был зарегистрирован в Израиле в дорожно-транспортных происшествиях, эксперты связывают это с переходом жителей этой страны от общественного транспорта и частных автомобилей к электросамокатам и мотоциклам.

Об этом рассказывает известный израильский адвокат Алекс Паткин, адвокатская контора которого https://pz-law.co.il/, уже столкнулась с увеличением спроса на услуги именно в этом направлении — компенсациям за ущерб нанесенный здоровью после ДТП.

Официальный представители полиции отмечают, что, несмотря на то, что после вспышки COVID и последующих карантинный мероприятий, на дорогах стало на 70 процентов меньше машин, количество аварий меньше стало незначительно, согласно апрельской статистике.

Как отмечают эксперты, к примеру, количество несчастных случаев в Европейском союзе снизилось на 36 процентов, но Израиль сообщил о падении всего на 19 процентов. Италия сообщила о наибольшем снижении смертности на дорогах — 86 процентов.

Сообщается, что в Европе участились нарушения связанные с превышением скорости, вероятно, из-за соблазна пустых дорог.

Электросамокаты — особая проблема. По его словам правоохранителей, количество аварий с участием электросамокатов выросло с 286 в 2018 году до 807 в 2019 году.

Для езды на скутере не требуется лицензии, а у полиции не хватает сотрудников в службе дорожного движения, кроме того для таких ездоков не созданы специальные полосы, что означает, что они колесят вместе с пешеходами на тротуаре или с автомобилями на дороге, рискуя сбить людей или быть сбитым автомобилями. — отмечают эксперты по безопасности движения.

И хотя стоимость услуг адвокатов по таким инцидентам не высокая как для Израиля https://pz-law.co.il/blog/skolko-stoyat-uslugi-advokata/, многих происшествий с последствиями можно было бы избежать, соблюдай самокатчики и скутеристы элементарные меры безопасности. По словам адвоката, среди тех, кто получил травмы головы во время езды на самокате, 80 процентов не носили шлем, а 56 процентов вообще никогда его не носят, еще 12 процентов разговаривают по телефону во время езды.

Специалисты рекомендуют брать пример с Германии, где судя по всему, дела обстоят лучше. В Берлине расширили полосы движения, чтобы люди, которые катаются на скутерах, могли спокойно разъехаться, не нарушая социальной дистанции и не заразившись COVID-19. «Здесь все соревнуются со всеми за место на дорогах. В Израиле транспортный хаос третьего уровня» — заключает эксперт.