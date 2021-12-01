«Иркутский молоточник», осужденный на 20 лет лишения свободы за серию убийств случайных прохожих, покончил с собой в колонии

28-летний Никита Лыткин, осужденный на 20 лет лишения свободы за серию убийств случайных прохожих в Иркутске, совершил самоубийство в колонии №7 в Ангарске, следует из сообщений СМИ и ФСИН. Он отбыл половину срока, отмечает Би-Би-Си.

«Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября», — сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Фамилию там не назвали. РИА Новости, ТАСС и «Коммерсант» сообщают, что умерший после попытки самоубийства — Никита Лыткин.

Дело «иркутских молоточников»

Лыткин и его подельник Артем Ануфриев были осуждены весной 2013 года сразу по нескольким статьям УК — «Убийство», «Покушение на убийство», «Надругательство над телами умерших», «Организация экстремистского сообщества» и «Грабеж».

По версии следствия, Ануфриев и Лыткин с декабря 2010 года по март 2011 года совершили серию нападений на жителей микрорайона «Академгородок» в Иркутске. Жертв они выбирали случайно — нападали вечером, забивали своих жертв молотками и битами, а видео выкладывали в соцсети.

Среди жертв — Лыткин был признан виновными в шести убийствах — был 12-летний мальчик.

Жители микрорайона создавали народные дружины для защиты от «иркутских молоточников», как стали называть их СМИ. Задержать их в 2011 году удалось скорее случайно — родственник одного из них обнаружил в его телефоне видеозапись убийства женщины и глумления над трупом, после чего обратился в полицию. Убийцами оказались двое молодых людей.

Всего им вменялось шесть убийств, девять покушений на убийство и три грабежа. Все эти обвинения были доказаны в суде.

Кроме того, в суде нашли подтверждение доводы следствия о создании обвиняемыми экстремистского сообщества, «объединенного человеконенавистническими взглядами».

На следствии обвиняемые молодые люди рассказывали, что, убивая, очищали планету от тех, кто недостоин на ней жить.

Об «иркутских молоточниках» позднее был снят документальный фильм «Маньяки. Дети Чикатило». В него вошли интервью с матерями убийц, родственниками погибших и потерпевшими, а также со следователем, который вел дело.

По словам следователя, убийцы начитались экстремистской литературы, входили в объединения неонацистов и скинхедов и считали себя богами, способными решать, кому жить, а кому умереть, писала «Медуза» (издание объявлено в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

20 лет и пожизненный срок

Ануфриева в апреле 2013 года Иркутский областной суд приговорил к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима.

Лыткина, которому на момент совершения преступлений еще не исполнилось 18 лет, в итоге приговорили к 24 годам лишения свободы. Он был признан виновными в шести убийствах, в том числе 12-летнего ребенка, а также девяти покушений на убийство.

Верховный суд России позже сократил наказание до 20 лет, пять из которых осужденный должен был отбыть в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.