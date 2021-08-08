Італієць у тюрмі зізнався в убивстві українки Христини Новак

Франческо Люпіно, якого чотири місяці тому заарештували із підозрою в убивстві Христини Новак зізнався в убивстві українки.

Убивця перебуває у в’язниці Дон Боско у місті Піза. Запобіжний арешт було застосовано після того, як слідчі виявили тяжкі докази його вини у зникненні українки в Італії.

17 червня 2021, на черговому допиті, який тривав 9 годин, після довгого протистояння Лупіно здався і в присутності свого адвоката, зізнався в убивстві бідної Марії Хрістіни Новак.

Він погодився співпрацювати зі слідчими, у відтворенні останніх фрагментів складного розслідування.

Розслідування справи Христини Новак

Зникнення Христини Новак, 29-річної дівчини з Одесси, яка працювала в нічному клубі у місті в Altopascio, поблизу міста Лукка, що у регіоні Тоскана довго хвилювала Італію.

Звинувачувального Франческо Лупіно заарештували зранку 23 березня за наказом прокуратури Пізи.

Молода українка зникла 9 листопада 2020. 9 днів по тому поліція Італії відкрила кримінальну справу.

Дівчина приїхала в Італію по туристичній візі до свого хлопця, підприємця у сфері шкіряної промисловості.

Вона зникла після повернення із комісаріату, де давала свідчення у справі арешту нареченого за зберігання марихуани та зброї. Слідство вважає її абсолютно непричетною до цієї справи.

На другий день після повернення додому, вона телефонувала мамі та своїй подрузі. Далі про неї не було жодної звістки.

Одразу після зникнення Христини було малоймовірно щоб вона залишила дім по своїй волі, не взявши з собою речей та документів.

По двох місяцях цю справу перекваліфіковано із «викрадення людини» у «навмисне убивство».

Тіло Христини було знайдено в травні 2021 в закинутому фермерському будинку.

За чотири місяці італійська поліція зібрала серйозне та незаперечні докази проти Франческо Люпіно.

Після 5 місяців після арешту, проведених за ґратами в’язниці Дон Боско у місті Піза, вбивця визнав свою вину.