Із квітня для українців у Чехії запроваджують нові правила
У Чехії затвердили зміни до закону про допомогу українським біженцям. Lex Ukrajina V вже підписав президент країни Петр Павел.
Основні зміни в Lex Ukrajina V стосуються виплат, медичного страхування та соціального житла, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Зміни з 1 квітня стосуються соціального житла і медичного страхування
Затверджені зміни набудуть чинності у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня. Вже наступного місяця почнуть діяти такі правила щодо безкоштовного проживання:
- Максимальний термін надання безкоштовного житла – 150 днів з дати набуття тимчасового захисту. Терміни проживання в окремих місцях сумуються.
- Період безкоштовного проживання до набрання чинності Lex Ukraine V також враховується.
- Право на безкоштовне проживання втрачається, якщо особа відмовляється від нього або залишає без поважних причин. Вважається, що людина вичерпала максимальний термін.
- Якщо термін 150 днів уже вичерпаний до набранням чинності Lex Ukrajina V або протягом 90 днів після цього, тоді залишається захисний термін 90 днів із дати набрання чинності Lex Ukrajina V. Тобто і після 150 днів біженець може ще 90 днів проживати безкоштовно і відповідно мати час на пошук нового житла.
Вносяться зміни і до правил безплатного медичного страхування. Після 150 днів людям віком від 18 до 64 років держава більше не сплачує медичне страхування автоматично. Згідно з правками до закону, його і надалі оплачуватиме держава, якщо важкий стан здоров’я людини не дозволяє працювати. Наприклад, це лежачі особи, з ризикованою вагітністю, особи з онкологічними захворюваннями на останніх стадіях паліативної допомоги.
Із 1 липня змінюються правила надання виплат
Для українських біженців з 1 липня зміняться суми виплат і правила надання фінансової допомоги.
- Фінансову допомогу вираховуватимуть так: сума допомог для всіх осіб плюс витрати на проживання та житло не повинні перевищувати суму виплат.
- Перевірятимуть доходи з першої допомоги, враховуватимуть і прибутки з України та інших країн. Крім того, перевірятимуть банківські рахунки в Чехії.
- Ті, хто проживає разом і спільно покриває витрати на свої потреби повинні подавати спільний запит на допомогу.
- Уже з першої допомоги замість 5 000 крон виплачуватимуть прожитковий мінімум: дитина до 18 років – 3 490 крон, дитина від 6 до 10 років – 1,2 допомоги, 4 188 крон, дорослий – 4 860 крон.
- Людина з інвалідністю отримуватимуть 1,5 допомоги відповідно до віку: дитина до 18 років – 5 235 крон, дорослий – 7 290 крон.
- Після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, біженці отримуватимуть мінімум для існування – 3 130 крон.
- Тільки на першу фінансову допомогу подати заявку можливо в паперовій формі. Далі заявки потрібно подавати у застосунку.
Також із 1 липня зміняться правила компенсації за надання безкоштовного житла для біженців – виплати солідарності.
- На виплату матиме право фізична особа, яка безкоштовно надала житло людині з тимчасовим захистом і яка ділить це житлом з нею (під одним дахом).
- Більше не виплачуватимуть допомогу тим, хто надає всю квартиру. Вартість орендованого житла враховуватимуть у фінансовій допомозі.