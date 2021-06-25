Израиль был лидером по вакцинации и уже снял большинство ограничений, но теперь вернулся к масочному режиму из-за «индийского штамма»

Израиль возвращает масочный режим в помещениях и общественном транспорте. Об этом заявил Минздрав страны. Носить маски должны все граждане, включая детей от семи лет. Врачи рекомендуют закрывать дыхательные пути на массовых мероприятиях на свежем воздухе, в том числе во время парада ЛГБТ в Тель-Авиве, отмечает Радио Свобода.