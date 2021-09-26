Известного криминального «авторитета» застрелили в суде. Киллеры представились его адвокатами

В Индии, в Дели во время судебного заседания застрелили 30-летнего гангстера Джитендер Маана по прозвищу «Гоги». Это сделали два киллера из конкурирующей банды, которые представились охранникам суда его адвокатами.

Об этом сообщает Indian Express.

«Гоги» получил пять или шесть пулевых ранений, его госпитализировали, однако позже сообщили, что он умер. В него выстрелили через несколько минут после прибытия в суд.

Команда контрразведки, которая сопровождала «Гоги», открыла огонь в ответ. Оба нападавших погибли на месте. Старший офицер полиции сказал, что в зале суда царил «абсолютный хаос».

По данным полиции, «Гоги» и его соперник по кличке «Тилли» годами занимались вымогательством, убийствами, похищениями автомобилей, захватывали земли и незаконно хранили оружие. Конкурировать они начали еще в студенческие годы, когда оба были студентами Делийского университета и спорили из-за политики. Постоянная борьба между двумя бандами часто приводила к кровопролитию. За последние шесть лет убили с десяток членов обеих банд, а многие пережили покушения на себя.

«Гоги» был в списке самых разыскиваемых преступников Дели. Его арестовали в марте 2020 года по делу об убийстве и вымогательстве. // Бабель