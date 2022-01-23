Компании Meta и Snap обвинили в самоубийстве 11-летней девочки

Мать 11-летней девочки Тамми Родригес подала судебный иск против компаний Meta и Snap. Женщина обвиняет их в самоубийстве дочери.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Родригес заявила, что ее дочь Селена в течение двух лет страдала “экстремальной зависимостью” от социальных сетей, созданных и контролируемых компаниями-ответчиками.

Мать пыталась ограничить доступ дочери к платформам, однако после этого ребенок убежал из дома и наложил на себя руки.

Родригес утверждает, что водила ребенка к психотерапевту. Врач отметил, что никогда до этого не видел пациента “более зависимого от социальных сетей”, чем Селена.

Женщина обвинила компании в ненадлежащем качестве продуктов, халатности и нарушении закона Калифорнии о защите потребителей. В иске говорится, что Meta и Snap знали об опасности их платформ для большого процента несовершеннолетних пользователей.

“Другими словами, обвиняемые намеренно создали приманку для малолетних детей, однако не смогли обеспечить адекватную защиту от вредных эффектов, которые создают цифровые платформы. Социальные сети полностью принадлежат и контролируются этими компаниями”, — рассказала Родригес.