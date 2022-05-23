Компанія Leroy Merlin в описі товарів замінює «Росія» на «Польща», щоб продати російські товари полякам, які почали бойкот
«Сама компанія Ultralam не визнає, що раптом стала польською компанією, і на своєму сайті досі вказує, що це російська компанія, із виробництвом в Росії», – повідомляє «Національний бойкот Leroy Merlin» і наголошує, що в цій ситуації ми маємо справу з очевидною спробою Leroy Merlin ввести в оману клієнтів і громадськість.
Французька мережа «Leroy Merlin» після початку конфлікту в Україні піддалася жорсткій критиці за збереження бізнесу в Росії. Як свідчать дані квитанцій, зібрані PanParagon, у квітні спостерігається помітне зниження купівельної активності польських споживачів у Leroy Merlin приблизно на 13%, порівняно з суботою 12 березня. Це може означати, що поляки змінили своє ставлення до цієї компанії та запровадили заходи бойкоту магазину.
Також не залишають сумнівів дані від агентства Inquiry про бойкот мережі: у травні бренд бореться з хвилею негативних думок в Інтернеті. Це, у свою чергу, призводить до зниження інтересу клієнтів до покупок.
«Рішення, які ухвалюють споживачі про купівлю продукції бренду є важливим показником, який швидко реагує на зміни. Як бачимо, після негативних коментарів рівень таких рішень почав знижуватися. Найпотужніше падіння демонструє мережа Leroy Merlin — з 33% до 15%. Це падіння на більше ніж половину від кількості тих споживачів, які розглядають покупку в цій мережі», – розповіла Агнешка Гурніцька з Inquira.