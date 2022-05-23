Компанія Leroy Merlin в описі товарів замінює «Росія» на «Польща», щоб продати російські товари полякам, які почали бойкот

Компанія вносить зміни до своїх описів цих продуктів. Там, де досі було введено «Росія», тепер відображається «Польща». Код продукту, інвентар, назва виробника та всі інші деталі залишаються незмінними.

Про це йдеться в повідомленні Польського радіо.

Інформацію про те, що Leroy Merlin досі продає російську продукцію, оприлюднила організація «Національний бойкот Leroy Merlin». Як приклад подають деревинноволокнисту плитк російської компанії Ultralam.

Прес-секретар компанії пояснила в інтерв’ю Wirtualnemedia.pl, що мережа «продає лише продукти, які залишилися від поставок і замовлень до березня 2022 року». Тепер організація повідомляє, що компанія вносить зміни до своїх описів цих продуктів. Там, де досі було введено «Росія», тепер відображається «Польща». Код продукту, інвентар, назва виробника та всі інші деталі залишаються незмінними.

«Сама компанія Ultralam не визнає, що раптом стала польською компанією, і на своєму сайті досі вказує, що це російська компанія, із виробництвом в Росії», – повідомляє «Національний бойкот Leroy Merlin» і наголошує, що в цій ситуації ми маємо справу з очевидною спробою Leroy Merlin ввести в оману клієнтів і громадськість.

Французька мережа «Leroy Merlin» після початку конфлікту в Україні піддалася жорсткій критиці за збереження бізнесу в Росії. Як свідчать дані квитанцій, зібрані PanParagon, у квітні спостерігається помітне зниження купівельної активності польських споживачів у Leroy Merlin приблизно на 13%, порівняно з суботою 12 березня. Це може означати, що поляки змінили своє ставлення до цієї компанії та запровадили заходи бойкоту магазину.

Також не залишають сумнівів дані від агентства Inquiry про бойкот мережі: у травні бренд бореться з хвилею негативних думок в Інтернеті. Це, у свою чергу, призводить до зниження інтересу клієнтів до покупок.

«Рішення, які ухвалюють споживачі про купівлю продукції бренду є важливим показником, який швидко реагує на зміни. Як бачимо, після негативних коментарів рівень таких рішень почав знижуватися. Найпотужніше падіння демонструє мережа Leroy Merlin — з 33% до 15%. Це падіння на більше ніж половину від кількості тих споживачів, які розглядають покупку в цій мережі», – розповіла Агнешка Гурніцька з Inquira.