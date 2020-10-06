Король Таиланда Рама Х по случаю своего дня рождения помиловал 16 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Таиланде.

“По случаю Дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа-декабря 2020 года продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, которое будет касаться и заключенных граждан Украины. По предварительным результатам, все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование”, – сообщили в посольстве.

Таким образом, двум украинцам уменьшили сроки на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семерым — на 1/2. Остальные семь человек были полностью освобождены.