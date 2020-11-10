Кремль опубликовал полный текст заявления Азербайджана, Армении и РФ по Карабаху

Документ состоит из девяти пунктов, указаны четкие сроки возвращения территорий под контроль Азербайджана. Одно из положений касается российских миротворцев — контингент предполагается ввести на пять лет с автоматическим продлением полномочий миссии.

Из окончательного текста исчезло упоминание о турецких миротворцах, которые также должны были находиться в регионе и о которых ранее упоминал Алиев. Пятый пункт заявления действительно говорит о разворачивании «миротворческого центра по контролю за прекращением огня», но нет никаких уточнений, кто войдет в состав этого центра.

Президент Азербайджана называет документ фактической капитуляцией Армении, Ереван оценивает соглашение как вынужденную договоренность о перемирии. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»