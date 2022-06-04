«Кузнецы цифрового ГУЛАГа». Российский активист опубликовал список сотрудников IT-компании, которая продает силовикам ПО для цифровой слежки
IT-компания NtechLab занимается технологиями распознавания лиц, силуэтов и образов людей.
Их разработки в своих целях использует российская власть — в частности, силовики. Например, в создании всем известного «санитарного дела».
Артем Зинатуллин выложил список из 106 имен — от разработчиков до CEO. Они, по его словам, причастны к антиконституционным арестам в России.
«Есть люди, которые строят ад, кусочек за кусочком, шажочек за шажочком». // Ateo BreakingTweet