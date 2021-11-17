Квартирный вопрос: житель Петербурга убил и расчленил отца

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионера, расчлененное тело которого было найдено в реке Смоленке.

Об этом сообщает «МК Санкт-Петербург».

По предварительным данным, в совершении преступления правоохранители подозревают сына погибшего.

Как сообщалось ранее, останки пожилого мужчины были найдены в петербургской реке на Васильевском острове, они находились в дорожной сумке. Там же был обнаружен паспорт на имя 66-летнего местного жителя, об исчезновении которого родственники заявили два дня назад. Тело нашел рабочий, занимавшийся укреплением набережной рядом с мостом Кораблестроителей.

«Фонтанка» указывает, что пропавший пенсионер — бывший адвокат, ныне ИП — уходя из своего дома в Выборгском районе 13 ноября, сообщил проживавшей с ним дочери, что собирается заехать к сыну. 35-летний наследник мужчины, по имеющимся данным, проживает в квартире на Новосмоленской набережной. Когда к утру следующего дня отец не вернулся домой, дочь обратилась в полицию. К поискам мужчины были подключены волонтеры-поисковики.

Сын пропавшего изначально сообщил полиции, что отец действительно приезжал к нему, но потом заявил, что отправляется в некую поездку. Телефон пенсионера к тому моменту был вне зоны действия сети. Когда неподалеку были найдены останки и паспорт на имя пропавшего, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения на улице. И кадры, помимо прочего, запечатлели, как в три часа ночи 14 ноября какой-то мужчина вез от дома, где живет сын пропавшего, тележку на колесиках. Тележка была похожа на ту, к которой была привязана обнаруженная сумка с частями тела.

«Фонтанка» со ссылкой на источники пишет, что уже после задержания сын погибшего «по предварительной информации, не стал отпираться» и заявил, что между ним и отцом был конфликт из-за права собственности на квартиру. По имеющейся версии, сын претендовал на долю в недвижимости. Также в публикации сказано, что при последней встрече отца и сына вновь вспыхнула ссора и пенсионер якобы упрекнул сына в неспособности зарабатывать. Тогда мужчина пригрозил отцу карабином «Вепрь».

«Но тот якобы не только не испугался, — говорится в публикации, — но и даже насмехался над тем, что у отпрыска не хватит духа нажать на курок».