Латвія почала депортацію майже 1000 громадян Росії

Латвія розпочала процес депортації 985 громадян РФ, які не виконали передбачені імміграційним законодавством країни вимоги.

Про це повідомляє Postimees, передає Укрінформ.

Як зазначається, щоб проживати в Латвії, росіяни мали скласти тест на знання мови або подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання. Усі, хто не відповідає цим критеріям, отримали лист, де їх просять упродовж двох тижнів залишити країну або оформити легальне перебування в ній.

“Потім ми відправляємо інформацію державній прикордонній охороні, щоб вона перевірила останнє задеклароване місце проживання: перебуває там людина чи ні”, – пояснила голова Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе.

Росіяни можуть також спробувати отримати посвідку на проживання іншого типу, наприклад, на підставі шлюбу або членів сім’ї, які проживають у Латвії.

“Зараз ми говоримо про добровільний виїзд із країни. Це означає, що кожній людині має бути надано право добровільно залишити країну. Це не стосується випадків загрози державній безпеці. Однак якщо людина нічого не зробить і не подасть апеляцію, її також можуть депортувати примусово”, – сказала Розе.

Поки що примусово депортовано тільки двох громадян РФ.

“Звичайно, будуть й інші примусові депортації. Але скільки? Практика покаже. Це не станеться відразу. Ймовірно, деякі люди сподіваються, що хтось вирішить їхні проблеми за них”, – зазначив депутат Сейму, голова комісії з громадянства, міграції та соціальної згуртованості Гунарс Кутріс.

У Департаменті громадянства і міграції зазначають, що частина з 985 громадян РФ уже залишили Латвію. Прикордонники мають дані про тих, хто перетнув кордон Росії або Білорусі, проте немає інформації про тих, хто виїхав через Шенгенську зону.

Як повідомляв Укрінформ, раніше латвійської Дирекція у справах громадянства та міграції (PMLP) заявляла, що депортація з Латвії загрожує 1167 громадянам РФ, які не виконали вимог поправок до закону про імміграцію та не надали документи для отримання посвідки на проживання в країні.