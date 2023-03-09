Латвія почала передавати Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв

Уряд Латвії ухвалив рішення передати на потреби Збройних сил України та медиків перші вісім автомобілів, конфіскованих за керування у нетверезому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Конфісковані автомобілі безоплатно передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб’єднанню Куп’янської ради.

Міністр фінансів Латвії Арвіл Ашераденс наголосив, що від ідеї до втілення минуло трохи більше ніж місяць.

Відповідно до латвійського закону конфісковані автомобілі можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з війною, та підтримки українців.

Зі свого боку представник товариства Agendum Рейніс Познякс заявив, це важлива підтримка для України, адже кожен автомобіль на фронті – це врятоване життя.

Товариство Agendum забезпечує доставку автомобілів в Україну та передачу їх державним установам України.

Нагадаємо, 16 лютого уряд Латвії дозволив передавати українським військовим конфісковані у п’яних водіїв автомобілі.