Літак з 6 пасажирами на борту врізався в будівлю під Міланом: ніхто не вижив

У неділю невеликий літак врізався в порожній двоповерховий офісний будинок в передмісті Мілана. Всі шість осіб, що знаходились на борту літака загинули.

Про це інформує УНН з посиланням на Rai.

Трагедія трапилась в містечку Сан Донато Міланезе неподалік Мілана.

За попередньою інформацією, в літаку, що вилетів з Лінате на Сардинію, було шість осіб: пілот і 5 пасажирів. Всі вони загинули в результаті трагедії.

Будівля, в яку потрапив літак, є порожньою та знаходиться на реконструкції, що раніше використовувалася як офіси і місця для стоянки.