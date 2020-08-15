Литва уже считает Лукашенко «бывшим президентом Беларуси»

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя обращение Лукашенко к Путину, назвал Александра Лукашенко «бывшим президентом Беларуси».

Такую формулировку Линкявичюс использовал в своем Twitter, пишет «Европейская правда».

«Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улицу? Это действительно большой зарубежный заговор — жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем», — написал Линкявичюс.

Напомним, 15 августа Лукашенко заявил, что надо связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку ситуация в Беларуси содержит элементы внешнего вмешательства и является угрожающей и для России.

«Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда», — заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС и из Украины.

Позже стало известно о телефонном разговоре Лукашенко с Путиным.

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