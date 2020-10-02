Лукашенко лишил аккредитации все иностранные СМИ

Беларусь со 2 октября лишила аккредитации все иностранные СМИ. Переаккредитация по новому порядку будет проходить со следующей недели.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.

Сообщается, что новое положение о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.

В МИД напомнили, что информационный суверенитет Беларуси является важным элементом безопасности.

«В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе — в виде новых норм положения», — заявили в МИД.

В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября. С 5 октября комиссия по вопросам аккредитации начнет работать в новом составе, прием электронных заявок также стартует в этот день. // РБК-Украина