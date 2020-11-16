Лукашенковцы требуют от Польши выдать администраторов «НЕХТА»

Беларусь требует от польской власти выдать администраторов Telegram-каналов «НЕХТА» и «НЕХТА Live» Степана Путило и Романа Протасевича. Их подозревают якобы в экстремизме.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Беларуси.

Сообщается, что сегодня белорусский МИД вызвал посла Польши Мартина Войцеховского и вручил ему ноту с запросом о выдаче Путило и Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы «НЕХТА» и «НЕХТА Live». Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Отметим, Telegram-канал «НЕХТА Live» является восьмым в мире по популярности среди всех каналов на всех языках, а также самым популярным русскоязычным каналом. С начала массовых протестов в Беларуси широко освещает их, а также фактически выступает координатором акций против режима Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси еще в августе открыли дело против основателя оппозиционного Telegram-канала «НЕХТА» Степана Путило. Его подозревают в организации массовых беспорядков. // РБК-Украина