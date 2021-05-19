Маразм кремлевских пропагандистов зашкаливает: Скабеева рассказала о «гей-атаке» Украины на Донбасс

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире общественно-политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский по совету своего американского коллеги Джозефа Байдена направил в Донбасс «колонны украинских гомосексуалистов».

В студии программы ведущая рассказала о том, что речь идет о всем Донбассе.

«В ход пошла самая тяжелая артиллерия. Гей-парады врываются на восток Украины, и это не шутка. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе», — сообщила Скабеева, заверив, что такой совет президент США лично дал украинскому лидеру.

Вместе с тем ведущая выразила уверенность в том, что без участия Агентства США по международному развитию (USAID) «подобная гей-атака или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна». По словам Скабеевой, теперь американцы дали зеленый свет, и на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов. // МК