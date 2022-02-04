Мастер колбасного цеха выпивал с сожительницей и соседкой, «случайно» упал на нож и умер

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Упаковщик колбасного цеха погиб в своей квартире на юге Москвы. По версии друзей, он случайно упал на нож.

Как стало известно «МК», ЧП произошло в четверг вечером на Пролетарском проспекте.

Трагедия произошла в квартире на юге Москвы

Ранее судимый 47-летний мужчина выпивал с сожительницей и соседкой. В какой-то момент он встал из-за стола, держа в руке нож, покачнулся и упал. К несчастью, при этом колбасник случайно проткнул себя ножом. От полученного ранения он скончался на месте.

Оперативники проверяют рассказ женщин, чтобы выяснить, не стал ли мастер на самом деле жертвой убийства.

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