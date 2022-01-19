Менеджер российского банка похитил более €60 тысяч у экс-игрока киевского «Арсенала»

Сотрудник российского банка ВТБ незаконно присвоил себе деньги румынского футболиста Георге Флореску, который в прошлом выступал за киевский «Арсенал» и московское «Динамо»

Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на Mash.

Флореску хранил деньги в ВТБ. В 2019 году сотрудник отделения банка в Химках, используя данные Флореску, перевел себе €60,5 тысяч.

Отмечается, что 37-летний футболист не заметил потери денег, потому что не живет в России. Но сейчас в ВТБ сами обнаружили преступление и сообщили в полицию, которая возбудила уголовное дело и задержала 29-летнего подозреваемого.