Между Россией и Японией назревает «пятирублевый» скандал

Новая российская монета номиналом 5 рублей вызвала возмущение в Японии.

Об этом сообщает издание Hokkaido Shimbun.

Дело в том, что данная монета, выпущенная тиражом в 2 млн экземпляров, является юбилейной и посвящена Курильской десантной операции советских войск в 1945 году.

На одном обороте обозначен номинал, на другой стороне изображена стела, установленная в Петропавловске-Камчатском в память о советских солдатах, “освободивших Сахалин и Курилы”.

Эта новость возмутила читателей японского издания, которые назвали выпуск монеты демонстративным.

Читатели сочли это событие доказательством того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией.

Некоторые призвали власти Японии выпустить в ответ свои монеты с напоминанием о поражении России в Русско-японской войне.

Напомним, что Япония претендует на Курильские острова, которые Россия по итогам Второй мировой войны причислила к своей территории.

Японские власти оспаривают территориальную принадлежность Кунашира, Шикотана, Итурупа и группы островов Хабомаи. Этот спор является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора, который так и не был заключён между Москвой и Токио со времен окончания войны. // ИА GuildHall