Microsoft обвинила Россию и КНДР в кибератаках на разработчиков вакцин

Компания Microsoft обвинила хакеров, работающих на Россию и Северную Корею, в кибератаках на полдюжины организаций, которые занимаются лечением COVID-19 и разработкой вакцин. К кибератакам причастна хакерская группа «Fancy Bear» и двое северокорейцев.

Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Хакеры, по данным Microsoft, причастны к кибератакам на семь фармацевтических компаний, которые являются разработчиками вакцин, в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединенных Штатах. Большинство атак оказались неудачными.

Однако в корпорации не уточнили, на какие именно организации были совершены кибератаки, и отказались рассказать, какими данными смогли завладеть киберпреступники.

В посольстве России в Вашингтоне в официальном комментарии Reuters опровергли все обвинения относительно причастности российского правительства к любым кибератакам и этой тоже. Пхеньян также отрицает факт кибератак за рубежом.

Напомним, в октябре российские хакеры атаковали больницу в США. Кибернападению подверглись медицинские учреждения в штатах Нью-Йорк, Орегон и Миннесота.

До этого США обвинили российскую разведку в причастности к кибератакам по всему миру, в частности, в Украине. // РБК-Украина